بعثة منتخب الشباب تطير فجر الخميس برئاسة رحمة إلى تنزانيا

أدى المنتخب الوطني للشباب مراناً عند الساعة السابعة من صباح أمس الثلاثاء باستاد الخرطوم، ركز فيه الجهاز الفني على تدريبات بدنية وتكتيكية، وإفرد مساحة زمنية كبيرة للتدريبات التخصصية على معالجة ختام الهجمة والانفرادات في مواجهة المرمى.
هذا وسيغادر المنتخب فجر غد الخميس 29 أكتوبر 2020م، إلى تنزانيا بحسب صحيفة الصيحة، لخوض مباريات إعدادية بواقع مباراتين امام تنزانيا، ومثلها أمام كينيا وزنزبار، قبل بداية المشاركة في تصفيات CECAFA في 22 نوفمبر ويترأس البعثة الأستاذ إسماعيل رحمة عضو مجلس الإدارة – نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية.. وسيكون قوامها 30 فردا، بينهم 23 لاعبا تمت تصفيتهم في الكلية الأخيرة للمنتخب الشاب.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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