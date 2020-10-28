الشرطة تحقق في جريمة نهب نظامي بالشارع العام

تحقق شرطة قسم امبدة جنوب بأم درمان في جريمة نهب نظامي بالشارع العام من قبل “14” متهماً نهبوا منه مبالغ مالية وهاتفاً ودون النظامي بلاغاً يفيد في مضمونه اثناء عودته للمنزل اعترض طريقه بالشارع العام عدد “14” شخصاً شاهرين السلاح في وجهه ليقوموا بضربه ونهبه.
وبحسب صحيفة السوداني الدولية، دون البلاغ تحت المادة “175” من القانون الجنائي المتعلق بالنهب والتحقيق مستمر للقبض على الجناة الـ “14”
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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