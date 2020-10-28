تتسلم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ووزارة الطاقة والتعدين، منجم جبل عامر من شركة الجنيد اليوم الأربعاء رسمياً. وكشفت مَصادر مَطّلعة أمس، عن توقيع الاتفاق النهائي اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي ووكيل وزارة الطاقة والتعدين والمدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية ومدير شركة الموارد المعدنية، بالإضافة إلى نائب قوات الدعم السريع، وأكدت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، أن وفداً فنياً سبق الوفد الرسمي لدراسة إمكانية تشغيل مصنع مخلفات التعدين بالجبل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تتسلم منجم جبل عامر رسمياً اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.