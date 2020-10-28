ارتفاع جنوني في أسعار فحوصات أطفال مرضى السرطان

شكت أسر اطفال مرضى السرطان من ارتفاع وصفته بالجنوني في اسعار الفحوصات التشخيصية والمعملية ، وبحسب متابعات لمصادر ارتفعت فاتورة الفحوصات التشخيصية في المراكز والمستشفيات الخاصة الى “30” ألف جنيه، في وقت انعدمت معظمها في المستشفيات الحكومية.
وأطلقت منظمة “كلنا قيم” التي تشرف على استراحة اطفال السرطان نداءً للخيرين للمساهمة في توفير تكاليف العلاج العاجلة، وقال عضو المنظمة محمد الأمين بحسب صحيفة الحداثة، ان اسعار الفحوصات ارتفعت لما يقارب “30” الف جنيه واعتبرها مبالغ تفوق قدرة معظم اسر المرضى، ونوه بان الفحوصات التشخيصية اغلبها غير متوفرة في المستشفيات الحكومية، وناشد الدولة بالتدخل ورفع معاناتهم ومناقشة القضايا التي تتعلق بمرضى أطفال السرطان والمساهمة الفعالة في ايجاد الحلول.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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