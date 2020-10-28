كشفت مستندات تحصلت عليها مصادر عن بيع الرئيس المخلوع لمخازن مشروع الجزيرة ببورتسودان وأوضحت المستندات ان الرئيس المخلوع وافق على بيع المخازن بالارقام “43/42/50/49” بموجب قرار رقم “86” لسنة 2010م وأكدت المستندات ارفاق نسخة من شهادة البحث للتصنيع الحربي. وطالب المخلوع بحسب صحيفة المواكب،اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام والزراعة والغابات والجهات المعنية الاخرى واتخاذ اجراءات تنفيذ القرار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات مصادر تكشف بيع المخلوع مخازن مشروع الجزيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.