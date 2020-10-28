تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني: الطاقة تحدد الأسعار الجديدة للبنزين والجازولين والكيروسين

النيابة العامة تُدوِّن بلاغات جنائية ضد نادر العبيد

الطاقة تصدر منشوراً بإقاف توزيع الوقود

إسرائيل تعترف بسودانية حلايب وشلاتين و تعتمدهما ضمن خرائط وزارة الخارجية الإسرائيلية صحيفة آخر لحظة: البرهان يلتقي قوش بالقاهرة

فصل ضابط أدين بتصوير وداد والقبض على مسؤولين ببنك

أسعار جديدة للوقود ووصول شحنة قمح إماراتية

إزالة التمكين: هروب مسؤولين سابقين بسيارات الدولة

سحب تصاديق (204) مدرسة خاصة بالخرطوم

الشيوعي يهاجم التطبيع ويتضامن مع المقاومة الفلسطينية صحيفة السوداني الدولية: مجلس الوزراء: الخميس عطلة رسمية

مسؤول بالحركة الشعبية لتحرير السودان يطالب من أعضاء الحزب اتباع دستور الحزب صحيفة صوت الأمة: ترامب يخطر الكونرس بإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب

وصول 68 ألف طن قمح لميناء بورتسودان من الإمارات

التربية: بداية العام الدراسي نوفمبر وختامه مايو المقبل

حمدوك يهاتف حاكم دبي Advertisements صحيفة الوطن: سرقة مدفع رشاش من داخل قسم شرطة

الحزب الشيوعي يدعو لحملة جماهيرية رفضاً للتطبيع

صحيفة السوداني الدولية: مجلس الوزراء: الخميس عطلة رسمية

مسؤول بالحركة الشعبية لتحرير السودان يطالب من أعضاء الحزب اتباع دستور الحزب صحيفة القوات المسلحة : البرهان والسيسي يبحثان بالقاهرة العلاقات الثنائية وسد النهضة

وزير الدفاع :الاتفاق على فتح عشر معابر حدودية بين السودان ودولة الجنوب

الحكومة تعلن بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للجازولين والبنزين

مباحثات هاتفية بين حمدوك والشيخ محمد بن راشد صحيفة أخبار اليوم: الإعلان رسمياً عن الأسعار الجديدة للجازولين والبنزين

تفاصيل الزيارة الخاطفة وغير المعلنة للبرهان للقاهرة واجتماعه بالسيسي

مصر والسودان تتمسكان بالتوصل إلى اتفاق ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.