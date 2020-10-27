بدء حصاد الذرة بالجزيرة

انطلقت عمليات حصاد محصول الذرة بمشروع الجزيرة في مساحة 350الف فدان بانتاجية 20 جوالا للفدان في وقت دشن فيه محافظ مشروع الجزيرة بداية زراعة محصول القمح للعروة الشتوية لمساحة 600 الف فدان المستهدف زراعتها خلال الموسم الزراعي

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري التزامها بري مساحة 800الف فدان خلال العروة الشتوية بمشروع الجزيرة وقال محافظ مشروع الجزيرة د. عمر مرزوق خلال تدشينه عمليات حصاد محصول الذرة وبداية زراعة محصول القمح بمكتب سرحان قسم الهدي بالمشروع أمس أن بداية حصاد محصول الذرة يبشر بانتاجية عالية بلغت 20جوالا للفدان تسهم في الاكتفاء الذاتي وارجع تحقيق إنتاجية عالية لاستخدام تقنية الليزر في مكتب سرحان مؤكدا سعي إدارة المشروع لإدخال كل الميكنة من التحضير وحتى الحصاد.

وأقر وفق صحيفة السوداني بوجود مشكلة في الخيش مع ارتفاع أسعاره وامتدح اتجاه المزارعين لخيش البلاستيك بأقل سعر، مبينا أنه يمثل واحدا من التحديات تسعى الإدارة مع الحكومة الاتحادية والبنك الزراعي لتجاوزها مؤكدا وجود استقرار لسلعة الجاز بزيادة حصة المشروع من 10آلاف جالون الي 40 الف جالون يوميا معلنا عن انطلاق نفرة كبرى تستهدف صيانة 114 مكتبا و313 بتمويل من البنك العقاري.

وأشار مرزوق لتوفر كافة مدخلات الإنتاج لزراعة محصول القمح من تقاوي وأسمدة (الداب واليوريا) ووقود معلنا ترحيل التقاوي لكافة أقسام المشروع لبداية زراعة محصول القمح ولفت الى أن الخطة التاشيرية تستهدف زراعة 600 الف فدان بزيادة نحو 40 % عن الموسم الماضي منها 250 الف فدان بتمويل عبر الإدارة وشدد علي ضرورة الالتزام بالمحددات الفنية والزراعة في مواقيتها لتحقيق معدلات إنتاج عالية.

و قال المزارع خالد الأمين عضو اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل وعضو لجنة تحديد السعر التركيزي لجوال القمح أن اللجنة توصلت عقب اجتماع ضم وكيل وزارة المالية ووكيل بنك السودان المركزي ومدير عام البنك الزراعي الى سعر 9آلاف ج للجوال قابل للزيادة وسيتم الإعلان عنه خلال الفترة القادمة.

وأكد المهندس ضو البيت منصور وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري التزامهم بري 800 الف فدان بمحصول القمح بمشروع الجزيرة إضافة إلى 150 الف فدان بمحاصيل شتوية اخرى.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)