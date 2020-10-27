اعتماد سفير جديد للسودان لدى الاتحاد الأوروبي

تلقت وزارة الخارجية موافقة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية على ترشيح عبد الرحيم أحمد خليل سفيراً فوق العادة ورئيساً لبعثة جمهورية السودان لدى الإتحاد الأوروبي وفق صحيفة أخر لحظة.

خليل كان قد تم اعتماده سفيرا مفوضا فوق العادة لدى مملكة بلجيكا حيث تحتضن عاصمتها بروكسل الاتحاد الاوربي الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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