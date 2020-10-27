تعرف على التقويم الدراسى للعام 2020-2021م

اصدرت وزارة التربية والتعليم العام قرار يقضي بان بداية العام الدراسي 2020_ 2021 يبدا في الثاني والعشرين من نوفمبر المقبل وعلي ان تكون نهاية العام الدارسي في السابع والعشرين من مايو

2021 وقالت الوزارة وفقاً للقرار ممهور باسم وكيلة الوزارة تماضر الطريفي ان بداية الفترة الأولى تبدا في الثاني والعشرين من نوفمبر 2020 وتنتهي في الحادي عشر من فبراير 2021 والفترة الثانية في الرابع عشر من فبراير 2021 وتنتهي في السابع والعشرين من مايو

2021 وحددت بحسب صحيفة أخر لحظة امتحانات الشهادة الثانوية في الخامس من يونيو 2021 وعلي الولايات التنسيق مع وكيلة التربية والتعليم بالنسبة لإمتحانات شهادة الاساس بالولايات

علماً بان الفصول النهائية لمرحلتي الاساس والثانوي ( ثامن _ ثالث ) بدات في الحادي عشر من أكتوبر الجاري

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)