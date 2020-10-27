رئيس مجلس السيادة السوداني يغادر القاهرة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

غادر القاهرة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، بعد زيارة لمصر استغرقت يوما واحدا تلبية لدعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقد استقبل الرئيس السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني وأكد حرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية أجل شعبي البلدين.

واستعرض الفريق البرهان خلال اللقاء تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد بما فيها التوقيع مؤخرا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة. وأعرب عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.

ويضم الوفد المرافق للرئيس البرهان لسفير عمر قمر الدين وزير الخارجية المكلف والفريق ركن جمال عبد المجيد رئيس المخابرات العامة.