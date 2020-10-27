عاجل.. السيسي والبرهان يؤكدان ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء سد النهضة

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل سد النهضة، ويُحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.



جاء ذلك خلال استقبال السيسي للبرهان، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة المصرية، والسفير المصري بالخرطوم.

وتناول اللقاء التباحث بين الجانبين، حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، إذ تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي.

ورحب الرئيس المصري بالفريق عبدالفتاح البرهان، في القاهرة، مشيرًا إلى الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي، ووحدة المصير والمصلحة المشتركة بين مصر والسودان.

وأكد السيسي، الموقف المصري الإستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كل الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

وأشار إلى متابعته الحثيثة لكل التطورات الراهنة على الساحة السودانية إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا مساندة مصر لإرادة وخيارات القيادة السياسية في السودان الشقيق في صياغة مستقبل بلادهم، ومرحبًا بكل الجهود التي من شأنها مساعدة السودان على مواجهة الأزمة الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار والسلام الإقليميين.

من جانبه، أكد الفريق البرهان، متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدًا بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين، ومؤكدًا حرص السودان على مواصلة التنسيق مع مصر في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل.

واستعرض رئيس مجلس السيادة السوداني، تطورات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة للتعامل مع المستجدات في هذا الصدد، بما فيها التوقيع مؤخرًا في جوبا على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات المسلحة.

وأعرب عن تقدير بلاده للدعم المصري غير المحدود؛ للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة.