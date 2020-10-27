رفض شكوى (الوادي) ضد الهلال

حسمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، الجدل المتعلق بالشكوى التي قدمها نادي حي الوادي نيالا ضد نادي الهلال بسبب ملابسات عدم بث المباراة التي جمعت مؤخراً بين الناديين في الجولات الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز الأخيرة ..

وقررت اللجنة في اجتماعها الذي انعقد نهار الامس رفض الشكوى موضوعا لعدم صحة الوقائع ، كما نظرت اللجنة في التماس نادي جزيرة الفيل ودمدني، وتم رفض الالتماس لعدم الاختصاص واطلعت اللجنة كذلك على تقارير مراقبي وحكام المباريات الأخيرة،

وقامت وفق صحيفة السوداني بتحويل محمد حسن ورحمة الزاكي من الجهاز الفني للنهضة ربك، بالاضافة إلى لاعب الفريق علوان اسماعيل إلى لجنة الانضباط، عطفاً على ما بدر منهم من سلوك في مباراة فريقهم ضد السلمانية جبل أولياء بملحق البقاء والهبوط في منافسة الوسيط.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)