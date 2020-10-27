محمد الرشيد يحسم الجدل ويجدد للمريخ

حسم لاعب وسط المريخ محمد الرشيد، الجدل وبصم على تجديد تعاقده مع المريخ لفترة ثلاث سنوات قادمة بعد مفاوضات مطولة بينه والمسؤولين في إدارة النادي كللت بالنجاح التام عقب تنفيذ الاتفاق المالي نهار أمس (الإثنين)

وأبقى المريخ على لاعب الوسط محمد الرشيد بغرفة تسجيلاته، لإبعاده عن الضغوط التي ظل يتعرض لها من قبل مسؤولي نادي الهلال والذين طاردوا اللاعب حتى يوم أمس من أجل تحويل مساره وتهديده بإيقاع عقوبات كبيرة عليه في حالة الاخلال بالعقد الذي ابرمه معهم.

وبالمقابل تلقى اللاعب تطمينات من مسؤولي المريخ بأنه سيتم تجديد التعاقد معه دون أي عوائق قانونية.

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يشار إلى أنه وتأكيداً لـ(السوداني) فإن لاعب وسط الأحمر محمد الرشيد، تم إيداع مبلغ مالي كبير بحسابه يصل إلى 23 مليون جنيه في صفقة الأرقام المالية القياسية بسوق الانتدابات السودانية.

وجدد المريخ تعاقدات اثنين من لاعبيه وهما رمضان عجب ومحمد الرشيد، بينما لم يصل لاتفاق مع حارس المرمى علي عبد الله أبوعشرين الذي أكد توقيع عقد مسبق مع الند التقليدي الهلال

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)