الصحة تحذر من خطورة الأمراض التي تسبب العمي

كشفت وزارة الصحة الخرطوم عن انخفاض أعداد المكفوفين إلى 225 الف كفيف بالسودان بعد أن كان العدد 500 الف كفيف وعزت الانخفاض إلى إجراء عمليات المياه البيضاء لنسبة 50% من الحالات وارتفاع معدلات عمليات المياه البيضاء إلى 100 الف عملية في العام وانخفاض حالات العمي من 1.5% إلى 0.6% وأرجات الوزارة الاحتفال باليوم العالمي للبصر ليوم السبت القادم 31/10 بدلاً عن بعد غد الخميس 29/10 وأرجعت التأجيل إلى عطلة المولد النبوي الشريف على ان ينطلق برنامج الاحتفال والتدشين من مستشفى الوالدين بام درمان .

وأكدت مدير إدارة صحة العين د. عبير السر أن الاحتفال الذي يأتي هذا العام تحت شعار (العشم في الشوف) يحتوي على خدمات مجانية للمواطنين لفحص النظر وتوزيع النظارات والهدايا بالمستشفيات الحكومية والخاصة واقامة معارض بمستشفى مكة الى جانب يوم ترفيهي بدار المسنين وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات وحذرت مدير ادارة صحة العين بالوزارة د. عبير السر بحسب صحيفة آخر لحظة، من خطورة الامراض التي تسبب العمى مثل اعتلال الشبكية السكري والمياه الزرقاء (الجلاكوما) والاخطاء الانكسارية داعية المواطنين الى الحرص على الكشف الدوري للعيون للحفاظ على نعمة البصر .

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الخرطوم: (أخبار الخليج 365)