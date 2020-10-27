كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المصري، عن خطة الفريق السكندري في الميركاتو الجاري، بعد ضم كل من أطهر الطاهر نجم المنتخب السوداني والهلال، ومحمود البدري.
وقال عامر في تصريحات عبر برنامج “وان تو” الذي يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت بحسب صحيفة الصيحة: حتى الآن سجلنا أفضل لاعب بالإشارة لأطهر الطاهر، وأشار عامر أن أطهر لاعب جيد وسيكون إضافة لسموحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر سموحة: سجلنا أفضل لاعب في الدوري الممتاز السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.