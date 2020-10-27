سموحة: سجلنا أفضل لاعب في الدوري الممتاز السوداني

كشف المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة المصري، عن خطة الفريق السكندري في الميركاتو الجاري، بعد ضم كل من أطهر الطاهر نجم المنتخب السوداني والهلال، ومحمود البدري.

وقال عامر في تصريحات عبر برنامج “وان تو” الذي يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت بحسب صحيفة الصيحة: حتى الآن سجلنا أفضل لاعب بالإشارة لأطهر الطاهر، وأشار عامر أن أطهر لاعب جيد وسيكون إضافة لسموحة.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)