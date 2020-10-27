القيادي البارز بحزب البعث “السنهوري” يرد على حديث “البرهان” الأخير حول “التطبيع”

رد أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي قطر السودان “علي الريح السنهوري” على حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول/ عبد الفتاح البرهان، الأخير خلال مقابلة له بتلفزيون السودان الثلاثاء، حول موقف الأول من التطبيع، مؤكداً بأنهم لم يتشاوروا على عرض هذا الأمر على مجلس تشريعي إنما رفضنا مبدأ قرار التطبيع.

مضيفاً: “ولتأكيد ذلك لقد أكد لي السيد البرهان عند لقائه بي، أنه يعرف ويحترم ويقدر موقفنا ازاء هذه القضية، وكذلك بعض القادة في مجلس السيادة”.

وقال السنهوري أن قضية فلسطين هي قضية وطنية سودانية بامتياز وليست خارجية، فهي تتعلق بوحدة وأمن وتقدم السودان.

واضاف وفق صحيفة السوداني: “العدو الصهيوني كان له النصيب الأكبر في فصل جنوب السودان، وهذا باعتراف مدير الاستخبارات الصهيونية، وباعتراف الرئيس سلفاكير نفسه الذي قال في أول زيارة بعد انفصال الجنوب، معبرا عن امتنانه لقادته (لولا دعمكم و اسنادكم ودوركم في نضالنا لما تمكنا من تحقيق استقلالنا)، وهذا معروف لأن تأمين الكيان الصهيوني يقتضي اضعاف وتفتيت الاقطار العربية، بالتالي فإن القضية الفلسطينية وطنية سودانية بامتياز”.

مضيفا: “القضية الفلسطينية هي جزء من وجدان شعبنا وجزء من قيمه الروحية”، لافتاً إلى أن فلسطين ليست كأي أرض، فأرض فلسطين المغتصبة المحتلة هي أرض المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فهي أرض مقدسة لنا وشدد السنهوري بأنهم يرفضون مبدأ أي تطبيع مع الكيان الصهيوني.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)