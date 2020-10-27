شاب سوداني يقضم إصبع طبيب صيدلي بالخرطوم لمنعه عقار مخدر

أقدم شاب سوداني على قضم إصبع طبيب صيدلي و طعنه بسكين حادة اخترقت فخذه، بسبب رفضه صرف عقار ذا مفعول مخدر دون روشتة طبية.

وتعرّض الطبيب “خالد العوض حسب الرسول” بصيدلية سيف الإسلام، بامدرمان (سوق ليبيا) الاربعاء، لطعن بسكين حادة اخترقت فخذه وخرجت من الناحية الأخرى.

كما قضم إصبعه بعد أن عضه المعتدي الذي داهمه داخل كاونتر الصيدلية، بسبب رفضه إعطائه عقار ذا تأثير عصبي، ظل تعاطيه شائعا في أوساط الشباب كمخدر.

وكان المعتدي يحمل معه أدوات الجريمة من ( عصاة كهربائية و سكين) مما يشير إلى سبق الإصرار والترصد، وفق إفادة مُقربين للطبيب.

وأفاد أحد زملاء الطبيب وفق صحيفة (السوداني) بخياطة 6 أصابع أخرى لزميلهم علاوة على قضم إصبع، لافتاً إلى أن تعرض الصيدليات لهجوم أصبح شائعا في الآونة الأخيرة بالخرطوم، مستنكراً اطلاق سراح المتهم بضمانة مالية قدرها 14 ألف كأنها جريمة عادية “وفق قوله”.

وتساءل زميل المعتدى عليه عن قانون حماية الكوادر والمؤسسات الطبية ومدى تفعيله، مناشداً لجنة أصحاب الصيدليات بسرعة التحرك لحماية منسوبيها من الاعتداءات المتكررة على الصيادلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)