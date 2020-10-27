الرئيسية/أخبار/ البيت الأبيض: ترامب يحدد تاريخ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب أخبار منذ 13 دقيقة 0 البيت الأبيض: ترامب يقرر رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب، يوم ١١ ديسمبر وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 13 دقيقة 0

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