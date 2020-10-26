خشارم يتحدث عن أول القابه مع المريخ

قال مدرب المريخ التونسي جمال خشارم ان فريقه استحق الفوز في المباراة الاخيرة امام الهلال واضاف خشارم في تصريحات صحفية عقب التتويج ببطولة الدوري الممتاز امس الاول ان لاعبي فريقه قدموا مباراة كبيرة

مشيراً وفق صحيفة السوداني الى ان الاحمر نجح في انتزاع اللقب بعد ان تمكن من تحقيق الفوز في الجولات الاخيرة ولم يخسر لافتاً ان الفريق يمتلك عناصر مميزة في جميع الخطوط وهو يشكر اللاعبين على المردود الفني الذي قدموه متمنياً ان يستمر مسلسل الانتصارات خلال الموسم الكروي القادم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)