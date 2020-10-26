إطلالة جريئة لممثلة سودانية في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت إطلالة إفريقية للممثلة السودانية بنة خالد إحدى بطلات فيلم (ستموت في العشرين) خلال مهرجان الجونة السينمائي الأنظار مساء أمس الأول بإطلالتها على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح المهرجان في دورته الرابعة.

وحرصت على الظهور بحسب صحيفة السوداني، بإطلالة مميزة وجذابة و اختارت بنة تصميماً على الطريقة الإفريقية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)