سرقات هواتف وسط المواطنين في صفوف الوقود..

تعرض عدد من سائقي المركبات العامة والخاصة الذين يمكثون في صفوف الوقود بالطلمبات ساعات طويلة تصل لمرحلة المبيت لسرقة هواتفهم النقالة أثناء غرق بعضهم في النوم.

وقال عدد من أصحاب المركبات أنهم يتعرضون للسرقة عندما يتملكهم التعب والإرهاق ويغفون لبعض الوقت وهم في انتظار دورهم لأخذ حصتهم في الوقود و يتركون نوافذ السيارات مفتوحة وأحياناً يضعونها في الشاحن الخلوي. ليتعرضوا للسرقة ولم يقبض على اللصوص.

وأكد بعض من المتضررين بحسب صحيفة السوداني، بأن هناك صبية يتجولون حول السيارات المتوقفة في صف الوقود قبل حلول الفجر ليتصيدوا ضحاياهم من الغارقين في النوم ،مشيرين إلى أنهم حتى الآن لم يستطيعوا الإمساك باللصوص لكنهم أصبحوا أكثر حرصاً للحفاظ علي مقتنياتهم الشخصية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)