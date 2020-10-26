الشاعر أبو كروك يمنح عصام محمد نور وعشة الجبل عملين

قال الشاعر الشاب حسين ابوكروك إنه قدم أغنية جديدة للفنانة عائشة الجبل بعنوان (حل المشاكل) ألحان دفع السيد سليمان، وأشار إلى أن الأغنية من الأغنيات ذات الطابع الرصين وسيستمر التعاون في عدد من الأغنيات.

وأضاف بحسب صحيفة السوداني، أنه فرغ من تسجيل عمل جديد من كلماته وألحان د.الماحي سليمان وأداء الفنان عصام محمد نور بعنوان(جايينا متين)، يذكر أن عصام محمد نور قد توقف فترة طويلة من إنتاج أعمال خاصة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)