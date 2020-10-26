مصادر أمريكية: التطبيع عزز استراتيجية 2015م السودانية

وصفت مصادر أمريكية، التطبيع مع إسرائيل بالتعزيز لإعادة تنظيم الاستراتيجية السودانية التي بدأت العام 2015م، القائمة على هجرته معسكر إيران والتوجّه نحو الخليج، وقالت إن التطبيع مع السودان لا يمثل نفس الإنجاز الاستراتيجي التاريخي كمعاهدات السلام المُوقّعة مع مصر والأردن كونهما عدوّين لدودين على حدودها، كما أنه لا يفتح فرصاً اقتصادية وتجارية كبيرة كما هو الحال مع الإمارات والبحرين، بل إنه يمثل اختراقاً دبلوماسياً بسبب رمزيته التي جاءت من كون خرطوم اللاءات الثلاثة أصبح خرطوم الثلاثة (نعم).

وأضافت المصادر بأنّ أهمية التطبيع تكمن في أنه إعادة تنظيم لاستراتيجية السودان التي بدأت 2015م، فبعد عقود من التحالف مع إيران انحازت الدولة الأفريقية فجأةً إلى جانب السعودية في الحرب الأهلية اليمنية وقطعت العلاقات مع طهران العام التالي.

ولفتت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، إلى أن أهمية الانتقال من حلف طهران إلى حلف الخليج يُعد انتصاراً دبلوماسياً رائعاً لإسرائيل، في وقت كانت فيه إيران تشكل وجوداً استراتيجياً في البحر الأحمر، فضلاً عن كون السودان يُعد واحداً من أكبر الدول في أفريقيا من حيث الامتداد الجُغرافي والتعداد السكاني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)