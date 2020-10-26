(16) مليون دولار من (جايكا) لنقل ومعالجة النفايات بالسودان

وقّعت حكومة السودان ممثلةً في المجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية وحكومة اليابان ممثلة في وكالة (جايكا)، على مشروع المدن السودانية النظيفة بمنحة قدرها (16) مليون دولار عبارة عن آليات لنقل ومعالجة النفايات الصلبة.
وقع عن السودان، الأمين العام للمجلس البروفيسور راشد مكي حسن، وعن اليابان الممثل المقيم لـ(جايكا) ماكاتو تاكاهاشي بحضور مدير إدارة العون الخارجي بوزارة المالية.
وكشف حسن بحسب صحيفة الصيحة، أن المشروع يستهدف ولايات الخرطوم، البحر الأحمر وشمال كردفان في أعقاب الدعم الفني الأول الذي خُصِّص لولاية الخرطوم، وقال إن المشروع من شأنه أن يسهم في الارتقاء بخدمات النظافة وحماية البيئة من خلال جمع النفايات ومعالجتها ورفع قدرات المؤسسات العاملة في المجال، وتعهد بتوفير كافة التزامات ومطلوبات الجانب السوداني لإنجاح المشروع.
من جانبه، أعرب تاكاهاشي، عن سعادته بالتوقيع على منحة المشروع، آملاً في الاستفادة القصوى من آليات ومعينات المشروع الجديد في تعزيز إدارة النفايات الصلبة وترقية الخدمات بقطاع البيئة والصحة في الولايات المستهدفة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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