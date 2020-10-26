محاكمة امرأة ووالدها وأشقائها بتهمة قتل مواطن بالدويم

تابعت مصادر وقائع محاكمة امرأة ووالدها وأشقائها وذلك لاتهامهم بقتل أحد المواطنين بمنطقة الدويم، إثر خلاف حول أرض سكنية، حيث يحدث اشتباك توفى على إثره أحد المواطنين.

وكان الاتهام قد وجه لامرأة من ضمن المجموعة التي تتم محاكمتها وتم تقسيم المجموعتين للمجموعة “أ” و”ب” أثناء جلسات المحاكمة.

وكانت المحكمة بحسب صحيفة الدار، قد استمعت إلى إفادات المتحري في البلاغ الذي قدم يومية التحري ومستندات الاتهام وقرار الطبيب الشرعي حول أسباب الوفاة وتباشر المحكمة في سماع قضية الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)