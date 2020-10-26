أصحاب مخابز: التوزيع بالكروت خلق مشكلة

أفاد بعض أصحاب المخابز لمصادر بتسبب توزيع الخبز عبر الكروت بالأحياء في خلق مشاكل كثيرة بين المواطنين، موضحين أن المشكلة الأكبر تكمن في نقص الدقيق.

وقال صاحب مخبز ببحري عبدالهادي دارقيل للمصدر، إن صاحب الكرت له الأولوية في شراء الخبز خاصة إذا كان في نفس الحي أما إذا كان خارج الحي فلايحق له شراء الخبز، وأوضح بأنها تخلق مشاكل كثيرة بين المواطنين ، لافتاً إلى أن لجان المقاومة في كل حي يقومون بتوزيع الكروت للخبز المدعوم .

وأضاف صاحب مخبز بالخرطوم احمد الهادي بأن الكروت تنظم العمل بالمخبز ولكن تخلق الكثير من المشاكل لأن هنالك يشتري الخبز من مخبز بعيد عن الحي ، موضحاً بحسب صحيفة السوداني، بأن امتلاك كل مواطن كرتاً في اي حي يساعد العمل بالمخبز بصورة جيدة وهي مهمة لجان المقاومة .

وأشار صاحب مخبز إلى أن توزيع الخبز عن طريق الكرت لا جدوى له خاصة مع شح الدقيق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)