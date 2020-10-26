مفاجأة سارة.. الأرباب يجدد عضويته تمهيداً لانتخابات الهلال

أفاد عضو المكتب التنفيذي لتنظيم الأصالة والصدارة الأستاذ صبح صباح الخير بأن صلاح إدريس الأرباب قد وكلهم بتجديد عضويته في تنظيم الأصالة والصدارة.

وأكد عبد الرحمن إسماعيل الجريفاوي أن الأرباب قد يعود في الأيام القليلة المقبلة، وأن الهلال سيعود للصدارة ولمكانه الطبيعي ويعود إليه عافيته مع عودة الأرباب.

وبحسب صحيفة الدار، فمشهود للأرباب باستقدام نجوم على مستوى عالي من الكفاءة. وفريق الهلال فقد بريقه في غياب الأرباب وعودته للهلال هي عودة عافية للهلال.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)