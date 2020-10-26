استقرار وركود السلع بالأسواق

تشهد اسواق الخرطوم حالة من الركود وترقب ومخاوف وسط التجار بعد القرارات الاخيرة برفع اسم السودان من قائمة الارهاب والتي ستنعكس على المزيد من تراجع الاسعار كما شهدت السلع حالة استقرار في الاسعار وضعف القوى الشرائية .

واشار القيادي بالغرفة التجارية حسن عيسى لمصادر الى وجود تخوف وسط التجار من تراجع الاسعار والدخول في خسائر خاصة عند تلقي السودان للدعم الخارجي ، وأوضح بان هنالك احجاما عن الشراء من قبل المستهلك على امل تراجع الاسعار، وقال ان هنالك ركودا في الاسواق ووفرة في السلع .

وقال تاجر سلع بالسوق العربي الخرطوم يحيلا آدم لذات المصدر، ان زيادة الاسعار سببها ارتفاع سعر الصرف والتي أثرت على ارتفاع سعر التكلفة بالمصانع والشركات ، وتابع السوق واسعار السلع في حالة تغيير مستمر في الاسعار خلال اليوم ، مبينا ان سعر جوال السكر قفز لـ (6) آلاف جنيه لزنة (50) كيلو وسعر زيت التحمير (36) رطل بسعر (6) آلاف جنيه.

واشار تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك لاستقرار الاسعار مبينا ان سعر لبن البودرة (2) كيلو وربع (3,5) الف جنيه اما كيلو العدس (250) جنيها ، فيما استقر سعر زيت الفول في (7) آلاف جنيه لعبوة (36) رطل واستقر سعر كرتونة صابون الغسيل الصغيرة في (850) جنيها وسعر القطعة (35) جنيها اما الكرتونة الكبيرة (2,100) جنيه وسعر القطعة (40) جنيها ، فيما قفز شاي الغزالتين عبوة (450) جرام الى (800) جنيه بدلا عن (600) جنيه .

واضاف محمد عوض تاجر سلع بامدرمان بان هنالك استقرارا في اسعار السلع بالسوق، واوضح حدوث وفرة في البضائع بالاسواق مع توقعات بتراجع الاسعار ، مبينا بحسب صحيفة السوداني، ان سعر كيلو السكر (120) جنيها ، بينما استقر سعر دقيق سيقا عبوة (10) كيلو البكت في (1,500) جنيه وسعر الكيلو (150-140) جنيها ودقيق زادنا (150) جنيها للكيلو ، واشار لركود السوق نتيجة للغلاء .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)