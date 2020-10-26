هنأ مدرب المريخ جمال خشارم فى تدوينة له فى موقع الفيسبوك هنأ الجماهير بالفوز بالدورى الممتاز وكتب: “المريخ بطلاً للدوري الممتاز نقطة مهمة في مسيرتي كانت الفوز اليوم بدوري الممتاز يوم لن يحذف من ذاكرتي، بنفس الطريقة التي لن يحذف بها أحد حقيقة أنني قمت بذلك بقميص الزعيم المريخ”.. وتابع بحسب صحيفة الصيحة “وأهدي هذا الانتصار إلى نادي الشعب المريخ العظيم و جمهوره العظيم والقادم أفضل… وما توفيقي إلا بالله”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر خشارم: المريخ بطلاً نقطة مهمة في مسيرتي.. ويوم لن يحذف من ذاكرتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.