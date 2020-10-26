السوباط: لن نبكي على اللبن المسكوب وسنصنع هلال جديد

كشف رئيس نادي الهلال هشام حسن السوباط فى حديث صحفى بعد الهزيمة وتداعياتها عن حزنه للهزيمة من المريخ وفقدان لقب الدوري الممتاز، ولكنه عاد وقال: لن نبكي على اللبن المسكوب، وسنواصل العمل والاجتهاد في فريق الكرة وسنعمل كل ما في وسعنا من أجل هلال جديد بعهد جديد.

مضيفاً أن لجنة التطبيع لن تتوقف عند الهزيمة وستواصل أعمالها وخططها المستقبلية من أجل تغيير شكل الهلال كلية وتحسين شكل الفريق بالتعاقد مع أفضل اللاعبين في فترة التسجيلات المقبلة، لافتاً إلى أن التعاقد مع المدرب الصربي هو بداية طريق النجاح، فضلاً عن التعاقد مع المحترف جيسي وغيره من المحترفين الذين سيصلون خلال الساعات القادمة للتعاقد مع الهلال.

وأرسل السوباط بحسب صحيفة الصيحة، رسالة في برید جماهير الهلال، قائلة الهزيمة مؤلمة للغاية خاصة عندما تكون من المريخ في نهائي الكأس، وكنت أتمنى أن ينجح اللاعبون في تحقيق الفوز وتقديم الغالي والنفيس داخل المستطيل الأخضر من أجل إسعاد كل جماهير الهلال المنتشرة في السودان والوطن العربي وأفريقيا، ولكن لن نعود للوراء، وأنا أقول الجماهير الهلال: (كلنا نرمي قداااام .. ورا إعداااام ) وأعد جماهير الهلال الوفية والعاشقة لفريقها حد الجنون، وأقول لهم: سترون فريقا مغايراً وبشكل جديد، سترون فريق يهز الأرض، وفيه كل المواصفات المطلوبة.

وأكد السوباط أنه لن يبخل بماله وفكره وجهده من أجل إعادة الهلال قوية كما كان أو أفضل من سابق عهده، فالهلال هو بيته الأول وبيته الكبير، وهو حزبه وعشقه منذ الصغر، مؤكداً أن جماهير الأزرق وأنصاره موعودن بفريق قوي ولاعبين مميزين في كل مراكز الفريق، مطالباً الجماهير بتناسي هزيمة الأمس وتناسي الأحزان، وفتح صفحة جديدة عنوانها الأمل بفريق كرة جديد وعهد جديد سيكون مميزاً.

السوباط ذهب إلى أبعد من ذلك وأوضح أن هزيمة الأمس ستكون بمثابة تحول كبير في تاريخ الهلال، وستكون بداية العهد الجديد، هو عهد البطولات وعهد الهلال الذي تحلم به الجماهير منذ أمد بعيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)