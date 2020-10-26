شدد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على رفضهم لخطوات التطبيع مع اسرائيل، وقال لمصادر إنهم في انتظار توضيح من الحكومة الانتقالية حول التطبيع وشرعيته، مبيناً أن الحكومة الانتقالية قالت إن التطبيع سيخضع لقرار المجلس التشريعي المنتخب وليس من صلاحيات الحكومة الحالية.
وأكد المهدي أنهم سيتعاملون مع الحكومة الحالية كمعارضة حال لجوئها للتطبيع، وأضاف بحسب صحيفة السوداني: رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو كان على وشك الدخول للسجن وأن التطبيع سينقذه منه وأن ترامب سيكسب الانتخابات بسبب مواقف السودان .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الصادق المهدي: سنتعامل مع الحكومة كمعارضة إذا لجأت للتطبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.