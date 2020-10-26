الصادق المهدي: سنتعامل مع الحكومة كمعارضة إذا لجأت للتطبيع

شدد رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي على رفضهم لخطوات التطبيع مع اسرائيل، وقال لمصادر إنهم في انتظار توضيح من الحكومة الانتقالية حول التطبيع وشرعيته، مبيناً أن الحكومة الانتقالية قالت إن التطبيع سيخضع لقرار المجلس التشريعي المنتخب وليس من صلاحيات الحكومة الحالية.

وأكد المهدي أنهم سيتعاملون مع الحكومة الحالية كمعارضة حال لجوئها للتطبيع، وأضاف بحسب صحيفة السوداني: رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو كان على وشك الدخول للسجن وأن التطبيع سينقذه منه وأن ترامب سيكسب الانتخابات بسبب مواقف السودان .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)