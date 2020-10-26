الشرطة تعتدي على مواطنين بالدندر

اعتدت شرطة الحياة البرية بمدينة الدندر بولاية سنار على عدد من المواطنين بمحطات الوقود حيث استخدمت الشرطة العنف المفرط في ضرب المواطنين الذين حضروا لتعبئة سياراتهم بالوقود.

و أصاب فريق الشرطة الذي يقوده ضابطان برتبة ملازم أول أكثر من أربعة أشخاص بإصابات بالغة استدعت نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، وقال أحد المصابين عبد المنعم عثمان لمصادر، إن الشرطة ضربتهم بعنف برفقة شقيقه مصعب وآخرين أبرزهم عبد المطلب طه وصلاح عبد العزيز الصول، منوهاً إلى أن ضباط شرطة الحياة البرية مارسوا العنف بحق أكثر من 100 مواطن.

وفي السياق أخطر مواطنون بحسب صحيفة السوداني، أن مدير شرطة الحياة البرية الذي يحمل رتبة عميد ظل يمارس تعسفاً بحق المواطنين ويقوم بتشغيل محطات الوقود وفق مزاجه الشخصي، ودون عدد من المصابين بلاغاً بقسم شرطة الدندر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)