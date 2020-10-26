عاجل.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غدا الثلاثاء

أعلن الرئيس ماتاميلا سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقى، أنه بعد مشاورات مكثفة مع رؤساء الدول الأطراف فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبي الكبير، الرئيس عبد الفتاح السيسى بجمهورية مصر العربية، ودولة رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، ودولة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك رئيس جمهورية السودان - تستأنف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة غدا الثلاثاء بعد استراحة لمدة 7 أسابيع. وقال الرئيس رامافوزا فى بيان صحفى: "إن استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الأفريقى، دليل على الإرادة السياسية القوية، والالتزام من قبل قيادة الأطراف الثلاثة المشاركة فى المفاوضات من أجل الحل السلمى والودي لسد النهضة. كما أشار إلى أنه من أجل إعادة تأكيد للثقة التى لدى الأطراف في عملية المفاوضات بقيادة أفريقية، بما يتماشى مع مبدأ عموم أفريقيا للحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، وهو أحد ركائز الاتحاد الأفريقى".



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