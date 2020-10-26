شاهد بالفيديو.. فنان شاب يغني ويتغزل في الفنانة عشة الجبل داخل منزلها (عشة مالك عليا) والجبلية تتفاعل بالتصفيق والابتسامات

أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الفنان السوداني الشاب صديق عمر وهو يغني للفنانة عشة الجبل بأغنية جديدة يقول مقطعها (عشة مالك عليا). وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أكد بعض متداولوا المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الأغنية كانت خلال جلسة فنية استضافت فيها الجبلية الفنان الشاب صديق عمر بمنزلها. Advertisements أغنية الفنان الشاب أسعدت الجبلية ما جعلها تصفق وتردد معه بسعادة كبيرة, حيث ظهرت مبتسمة وسعيدة ومتفاعلة مع مقاطع الأغنية التي تتغزل في عشة وتصف شكلها وشخصيتها في إطار غنائي جميل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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