عزل قبل العمرة للقادمين من خارج السعودية

كشف نائب وزير الحج والعمرة، السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط، لمصادر، عن “4” مستويات سيجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي فيروس كورونا المستجد، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يفد منها المعتمرون.

مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة، أنهم سيخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية من مختلف المنافذ لعزل طبي يستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)