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عزل قبل العمرة للقادمين من خارج السعودية

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Samira Yousif 0 تبليغ

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كشف نائب وزير الحج والعمرة، السعودي الدكتور عبد الفتاح مشاط، لمصادر، عن “4” مستويات سيجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي ، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يفد منها المعتمرون.

 

مؤكداً بحسب صحيفة آخر لحظة، أنهم سيخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي من مختلف المنافذ لعزل طبي يستمر 3 أيام قبل أداء مناسك العمرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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