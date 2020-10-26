سرقة مبيدات تقدر بالمليارات الجنيهات من محالج الفاو

تعرضت مخازن محالج الفاو لعمليات نهب منظم لمبيدات تخص شركة سيرفكوت قدر قيمتها بأكثر من خمسة مليارات جنيه.
وكانت عملية السرقة منظمة لأنها كانت بالباب وفي وضح النهار. وتم كشف العملية الإجرامية عندما تم جرد الكمية داخل المخازن حتى ظهر الفرق.
وأكد مصدر من داخل المحالج بحسب صحيفة السوداني الدولية، أكد فتح بلاغات خيانة أمانة في قسم الشرطة ضد أمناء المخازن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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