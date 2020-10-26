احتفل لاعبو المريخ بمنصة التتويج عقب نهاية مباراة القمة التي جمعت بين العملاقين الهلال والمريخ عشية السبت الماضي وانتهت بفوز المريخ بهدف أحرزه اللاعب السماني الصاوي كفل للأحمر التتويج بلقب الدوري الممتاز للعام الثالث على التوالي. Advertisements وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد احتفل لاعبو المريخ بزميلهم عريس مباراة القمة وصاحب الهدف الوحيد بالغناء والرقص أمام المنصة, حيث غنى لاعبو المريخ لزميلهم الصاوي كما أظهر مقطع الفيديو الذي تم تصويره من داخل أرضية الملعب (هوي يا السماني عليك الله ما تجيب التاني عليك الله). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. لاعبو المريخ يرقصون ويغنون لزميلهم الصاوي عريس مباراة القمة (هوي يا السماني عليك الله ما تجيب التاني عليك الله) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.