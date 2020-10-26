الطاقة تسمح لـ (١٣) شركة وقود للبيع بالسعر التجاري

أصدرت وزارة الطاقة والتعدين قراراً سمحت بموجبه لـ “١٣” شركة ببيع الوقود بالسعر التجاري على أن تستمر بقية الشركات الـ “٢٠” في التزويد وبيعه بالسعر المدعوم. ووجه القرار ببدء البيع بالسعر التجاري اعتباراً من الاسبوع المقبل، وحدد القرار شركات نبتة والكريمت وغاز بيرو، النحلة ، بشائر ،قادرة، والواجهة ، ماثبيو، وادي السندس، نوافل والطريفي وأوضحت الوزارة بحسب صحيفة الجريدة، أن تلك الشركات قامت بشراء باخرة تحمل ٤٠ الف طن من البنزين تكفي ما يقارب الشهر من احتياجات البلاد. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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