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المهدي يهدد بإسقاط الحكومة حال لم تتراجع عن التطبيع

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هدد زعيم الأنصار ورئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي بإسقاط الحكومة الانتقالية على غرار حكومة البشير حال لم تتراجع عن التطبيع مع إسرائيل.

 

وقال المهدي في لقاء مع الـ”بي بي سي” بحسب صحيفة السوداني الدولية، إن هناك حالة انقسام كبيرة في المجتمع السوداني بسبب التطبيع.

 

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وسخر المهدي من المنادين بالتطبيع قائلاً: “البراطمة” المشاركون في حكومة وبرلمان البشير يريدون الاستفادة من أجواء التطبيع، واصفاً الاتفاقية باتفاقية التركيع والابتزاز.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

 

 

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