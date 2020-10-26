لجنة المعلمين ترفض قرار اعفاء مدير عام وزارة التربية بالجزيرة

نفذت لجنة المعلمين بولاية الجزيرة أمس وقفة احتجاجية أمام مباني حكومة الولاية عبرت فيها عن رفضها واستنكارها لقرار والي الولاية القاضي بإعفاء د. محمد السنوسي مدير عام وزارة التربية من منصبه ، في وقت أصدر فيه والي الجزيرة د.عبدالله أحمد علي إدريس قراراً قضى بتكليف مأمون عالم بمنصب مدير عام وزارة التربية والتعليم.
وهددت لجنة المعلمين بالجزيرة بالتصعيد وإعلان إضراب شامل ما لم تتراجع حكومة الولاية عن قرارها، وأطلق المحتجون بحسب صحيفة الجريدة، عدة شعارات بشارع النيل بمدني مما أدى لتعثر الحركة المرورية من بينها (عائد عائد يا سنوسي… مديركم مين سنوسي.. وعهد وداد لا يعاد).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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