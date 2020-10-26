ثوار الجريف يقررون فتح “كبري المنشية” والاعتصام داخل الحي

قررت لجان مقاومة بمنطقة الجريف شرق فتح “كبري المنشية”، بعد إغلاق بالكامل استمر لمدة أربعة أيام على التوالي، فيما تم نقل الاعتصام إلى أحد الميادين بداخل الحي، ووفقاً لمصدر مطلع تدخلت عدة جهات في حوار مع الثوار ولجان المقاومة بالمنطقة لفتح الكبري باعتباره معبراً حيوياً تتضرر منه المنطقة وسكانها.

وأعلن الثوار بحسب صحيفة السوداني الدولية، نقل الاعتصام إلى ساحة الجريف، اعتباراً من مساء أمس الأحد والبدء من صباح الاثنين في إزالة المتاريس وتنظيف الكبري.

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وكان ثوار الجريف شرق قد أغلقوا “كبري المنشية” الرابط بين الخرطوم ومنطقة شرق النيل احتجاجاً على مقتل ابنهم عبد المجيد أبو دقن في مواكب 21 أكتوبر.

ويطالب الثوار بتحديد الجهة التي قتلت الشهيد عبد المجيد مع إعفاء رئيس وطاقم الشرطة الموجود بالمنطقة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)