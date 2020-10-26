قوى التغيير بالجزيرة: الدولة تئن وورثنا نظاماً فاسداً

كشفت مدير عام وزارة المالية بولاية الجزيرة نادية التهامي عن ارتفاع نسبة التضخم لأكثر من ٣٤٠% وارجعت ذلك للانكماش الاقتصادي الذي تمر به البلاد بسبب جملة من المعطيات أبرزها جائحة كورونا.
وأكدت لدى مخاطبتها ورشة تنمية وتطوير الإيرادات بالولاية أمس على ضرورة أن تستوعب موازنة العام ٢٠٢١م كافة المتغيرات الاقتصادية، وأكد أمين عام حكومة الولاية عثمان عابدين على ضرورة وضع خارطة اقتصادية واضحة ترفع من الجانب الايرادي وفق أسس علمية سليمة.
وقال: نواجه جملة من المشاكل أبرزها عدم توفر العربات وأجهزة التحصيل الالكتروني وشدد على ضرورة وضع حلول حاسمة لتلك الاشكالات.
من جهته قال ممثل قوى الحرية والتغيير بالجزيرة محمد عبدالرحمن المشرف بحسب صحيفة الجريدة: الدولة تئن وكلنا يعلم أنها ضريبة التغيير وورثنا جهازاً للدولة فاسد ونظام اقتصادي متهالك، ونوه الى أن الجزيرة تمتلك موارد ضخمة ولكنها استنزفت بالفساد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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