عاجل.. الخرطوم تتطلع لمزيد من التعاون مع واشنطن

الإثنين 26 أكتوبر 2020

أعرب السودان، عن تطلعه لمزيد من التعاون مع واشنطن بعد إزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقالت الخارجية السودانية: «إن رفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب يفتح الطريق لإعادة اندماجه بالمجتمع الدولي، ويساعد اقتصاده على التعافي».

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وأكدت الخارجية السودانية أن رفع اسم الخرطوم من القائمة الإرهابية يسمح باستعادة السودان لحصانته السيادية وتقليل أعباء ديونه.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان «حميدتي»، قد أكد أن شعب بلاده ليس إرهابياً ولا يرعى الإرهاب.

وقال حميدتي، لدى مخاطبته مؤتمر «الإسلام والتجديد بين الأصل والعصر» في الخرطوم، السبت، إن الشعب السوداني مسامح ومحب لكل شعوب الأرض، ويحترم كافة الأديان السماوية، ولا يسعى للعنف أو التطرف أو الغلو".

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ عام 1993، بسبب سياسات نظام الإخوان المعزول.