واشنطن: الاتفاق بين السودان وإسرائيل يعزز أمن المنطقة

قال مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية تيبور ناجي، الأحد إن جهود الرئيس دونالد ترمب لتسهيل إقامة علاقات بين السودان وإسرائيل تعزز السلام والأمن والازدهار لكلا البلدين والمنطقة والولايات المتحدة. وأضاف ناجي في تغريدة على تويتر وفق العربية نت أن خطوات ترمب لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تفتح فرصا جديدة لتقوية شراكتنا وبناء علاقة سياسية واقتصادية جديدة مع السودان ترتكز على القيم المشتركة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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