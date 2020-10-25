مطوك يحذر من تأخير تنفيذ جداول السلام

أقر عضو فريق الوساطة للسلام، ضيو مطوك، بوجود تأخير في تنفيذ جداول السلام، وقال من المقرر أن يتم حل الحكومة اليوم وتقديم قوائم المجلس التشريعي وطالب بالإسراع في تنفيذ الجداول، وقال إن التأخير خطر على عملية السلام.

وكشف مطوك وفق ( سونا) عن بدء مفاوضات غير رسمية في يوم (27) القادم لطرح قضية فصل الدين عن الدولة وأكد انها جزء من المفاوضات ونوه إلى أن رئيس الوزراء في اتصال مع الحلو أوضح وجود تحركات مع عبد الواحد لا يرغب في الاعلان عنها.

من جانبه قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون السلام جمعة كنده أن إتفاقية جوبا هي اتفاقية الاتفاقيات، وأكد أن الحديث حول سيطرة المكون العسكري على التفاوض فيه تضخيم مبالغ فيه، وقال إن مجلس الوزراء حاضر وله الدور الأكبر وليس مجلس السيادة .

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واضاف ما حدث الان لا يمكن وصفه اتفاق شامل كامل ونبه الى ان ما حدث تقدم، لافتا الي ان الأصوات التي تقول إن الاتفاق ناقص لها أهداف سياسية، مشيرا للحوجة إلى استكمال عملية صناعة السلام بتوقيع الحلو والتفاهم مع عبدالواحد نور.

ودعا القيادي بالجبهة الثورية عبدالعزيز عشر بضرورة وجود تناغم بين الأطراف، وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي من مهددات الأمن القومي وشدد على أن يكون على رأس أجندة القادمين وطالب بوضع برنامج لمعالجة الاختلال في البلاد ورسم سياسة خارجية واضحة من أجل الوصول إلى الديمقراطية والدولة المدنية.

الخرطوم ( كوش ني وز)