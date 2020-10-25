وصول شحنة أولى من قمح المنحة الإماراتية  

كشف وزارة التجارة عن وصول الشحنة الأولى من قمح المنحة الإماراتية البالغ قدرها (67) الف طن والتى سوف يتم تخصيصها للمطاحن العاملة في الخرطوم والولايات. وقالت الوزارة أن التواصل مستمر مع برنامج الغذاء العالمي WFP لتوفير باخرة اخرى من القمح تقدر حمولتها ب (40) الف طن يتوقع وصولها خلال أيام . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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