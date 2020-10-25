الري : لن نسمح بخروج فدان قمح واحد من دائرة الإنتاج

أكدت وزارة الري والموارد المائية حرص الحكومة وإلتزامها بمضاعفة المساحات المزروعة بالقمح في مشروع الجزيرة، وشددت بانها لن تسمح بخروج فدان واحد من دائرة الإنتاج ولا بتخاذل الشركات وسيتم حسم التفلتات غير القانونية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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