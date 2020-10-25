السودان: إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب يسمح بعودتنا للنظام المصرفى العالمى

الأحد 25 أكتوبر 2020 قالت رئاسة الحكومة، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمى.

وأضافت رئاسة الحكومة: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفى العالمى.

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