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السودان: إزالة الخرطوم من قائمة الإرهاب يسمح بعودتنا للنظام المصرفى العالمى

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الأحد 25 أكتوبر 2020

قالت رئاسة الحكومة، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمى.

 

وأضافت رئاسة الحكومة: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفى العالمى.

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