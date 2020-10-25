عاجل | حمدوك: سنرفع جميع القيود على سفر وتنقل السودانيين حول العالم

الأحد 25 أكتوبر 2020

قال رئيس الوزراء ، عبد الله حمدوك، إن السودان سيرفع جميع القيود على سفر وتنقل السودانيين حول العالم.



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وقبلها قال رئاسة الحكومة، إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.

وأضافت رئاسة الحكومة: إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي.