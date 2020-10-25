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إسرائيل تخطط لإعادة المهاجرين السودانيين

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Waddah 0 تبليغ

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أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد بأن الحكومة السودانية وافقت على استقبال أعداد كبيرة من المهاجرين الذين دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني، وذلك بعد إعلان بدء تطبيع العلاقات بين الجانبين.

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست، فقد دخل الآلاف من المواطنين السودانيين إلى إسرائيل بشكل غير قانوني في السنوات الـ15 الأخيرة، وما زال هناك نحو 6 آلاف منهم.

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وأضافت إذاعة الجيش وفق الجزيرة نت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعتزم تشكيل لجنة لوضع خطط لإعادة المهاجرين وطالبي اللجوء السودانيين.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أنه خلال المحادثات التي سبقت إعلان التطبيع الأسبوع الماضي، وافق المسؤولون السودانيون على عودة المهاجرين، مضيفة أن إسرائيل تسعى إلى إعادة أكبر عدد ممكن منهم ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء صحة التقرير أو ينفيه.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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